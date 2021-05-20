Henry Onyekuru için bir iyi bir de kötü haber!

Galatasaray'da Henry Onyekuru için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

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Henry Onyekuru için bir iyi bir de kötü haber!
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20 Mayıs 2021 12:13
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Sezonun sona ermesinin ardından Henry Onyekuru'nun durumu merak edilirken; Fransa'dan bir haber geldi.

Galatasaray yönetimi, 11 Haziran'a kadar bonservisinin alınması geren Henry Onyekuru için Monaco'dan bir ay uzatma istemişti. Fransız ekibinden gelen cevap hem olumlu hem de olumsuz…

4.35 milyon euro'nun bu süre zarfında yatırılması durumunda Onyekuru'yu Galatasaray'a verecek. Rakam yükselmeyecek.

Fakat 11 Haziran'dan sonra bir takım çıkar ve bu rakamı ödemeyi kabul ederse, Monaco haklarını bu takıma devredecek.


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