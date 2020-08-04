Henry Onyekuru haftalar sonra geri döndü

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve bireysel olarak hazırlanan Onyekuru, takımıyla buluştu

Haber; Sporx.com dış haberler
Henry Onyekuru haftalar sonra geri döndü
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04 Ağustos 2020 16:20
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden AS Monaco'da Henry Onyekuru da takımla buluştu.

Galatasaray'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Onyekuru çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu.

AS Monaco kampın sona ermesinin ardından La Turbie'ye dönerken, Henry Onyekuru da idmanlara katıldı. Onyekuru, yeni teknik direktörü Niko Kovac ile de görüştü.

"ONYEKURU GERİ DÖNDÜ"

Nijeryalı oyuncunun arkadaşlarıyla çalışmasının ardından AS Monaco'nun Twitter hesabından, "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldı

Onyekuru burada kendisini hocasına göstermeye çalışacak. Beğenilmesi durumunda yeni sezon kadrosunda yer alacak. Genç oyuncunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Başakşehir ile anılıyor.







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