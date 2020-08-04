Henry Onyekuru haftalar sonra geri döndü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden AS Monaco'da Henry Onyekuru da takımla buluştu.Galatasaray'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Onyekuru çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu.AS Monaco kampın sona ermesinin ardından La Turbie'ye dönerken, Henry Onyekuru da idmanlara katıldı. Onyekuru, yeni teknik direktörü Niko Kovac ile de görüştü.Nijeryalı oyuncunun arkadaşlarıyla çalışmasının ardından AS Monaco'nun Twitter hesabından, "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldıOnyekuru burada kendisini hocasına göstermeye çalışacak. Beğenilmesi durumunda yeni sezon kadrosunda yer alacak. Genç oyuncunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Başakşehir ile anılıyor.