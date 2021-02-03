Henry Onyekuru gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru gollerine devam ediyor
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03 Şubat 2021 11:24
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.

Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı. 



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