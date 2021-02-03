Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.
Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.
Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.
Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.
Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.