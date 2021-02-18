Henry Onyekuru: "Galatasaray'da yine şampiyonluk istiyorum"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında bir kupa daha kaldırmak istiyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru: 'Galatasaray'da yine şampiyonluk istiyorum'
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18 Şubat 2021 15:07
Ara transfer döneminde Galatasaray'a 3. kez kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda 3. kez şampiyonluk yaşamak istiyor.

Galatasaray'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşadığını ifade eden Onyekuru, "Galatasaray'da büyük bir aile ortamı var. Sevgiyi, saygıyı gördüm. Galatasaray'a aşık oldum. Sezon sonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmak için yüzde yüzümü sahaya yansıtacağım" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3. dönemine 2 gol attığı Gaziantep maçıyla başlayan, ardın dan da Başakşehir'e de gol atan Nijeryalı kanat oyuncusu ligde 4 maçta 2 gole ulaştı.



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