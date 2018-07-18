Henry Onyekuru döktürüyor!

Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşında ki Henry Onyekuru rakiplerini perişan ediyor.

18 Temmuz 2018 09:46
Henry Onyekuru döktürüyor!
Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşında ki Henry Onyekuru rakiplerini perişan ediyor.



Transfer döneminde UEFA ile yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın nokta atışı yapmaktan başka çaresi yok. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyan G.Saray kiralık oyuncular üzerinde yoğunlaşırken Henry Onyekuru da büyük beklentilerle kadroya dahil edilen isimler arasında.

21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu geçen sezon Belçika'da Anderlecht ile iyi bir çıkış gösterse de sakatlığı sonrasında aralık ayından bu yana yeşil sahalara çıkamadı. Bonservisi Everton'da olan ve G.Saray'ın 1 yıl için İngiliz ekibinden 800 bin Euro bedelle kiraladığı genç oyuncu kampa katılması ile birlikte de G.Saray'a adapte olmaya başladı.

Bu transferde en büyük pay sahiplerinden biri olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a ise Onyekuru'dan ilginç bir teşekkür geldi. Sarı-kırmızılı takım ile çıktığı antrenmanlar ve gördüğü ortamdan etkilenen Onyekuru, kampta gördüğü Albayrak'ın yanına giderek şu sözlerle teşekkür etti:

"AİLE ORTAMI"

"Siz bana birçok takımda oynayabilirsin ama burada mutlu olursun demiştiniz. Karar alırken de hep aklımdaydı bu sözler. Ne kadar haklı olduğunuzu kısa süre geçmesine rağmen anladım.

Fatih Terim ve diğer antrenörler benimle yakından ilgileniyor. Çok destek oluyor. Takım arkadaşlarım da çok sıcak kanlılar. Burada aile ortamı var. Umarım bu hep böyle devam eder ve burada kalırım."

Onyekuru'dan 6 gollü şov!

Yeni transfer Henry Onyekuru, dün idmana da damgasını vuran isim oldu. Yapılan maçta Nijeryalı oyuncu golleri ile alkışları da topladı. 21 yaşındaki oyuncu kısa sürede takıma uyum sağladığını sahada golleri ile gösterirken 6 kez fileleri sarsmayı başardı.

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