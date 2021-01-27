Henry Onyekuru, 500 bin euro fazlasını reddetti!

Fenerbahçe 250 bin euro, Başakşehir 500 bin euro fazlasını verdi ama Henry Onyekuru, 750 bin euro'ya Galatasaray'a imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru, 500 bin euro fazlasını reddetti!
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27 Ocak 2021 10:11
Monaco'nun, "Ya Fenerbahçe ya Başakşehir" şeklinde bastırmasına rağmen Henry Onyekuru, Galatasaray'ı seçti. "Ya Galatasaray'a giderim ya da rezerv takımda çalışır paramı alırım" diyen Onyekuru'nun fendi Fransız ekibini yendi.

Ayrıca sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 750 bin euro alacak olan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin 1 milyon euro, Başakşehir'in ise 1.25 milyon euro teklif ettiği ancak Nijeryalı oyuncunun iki teklifi de hiç düşünmediği bildirildi.

ALIN SİZE EVİN OĞLU!

Mustafa Cengiz imza töreninde, kendilerini seçen Onyekuru'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ali Koç'a gönderme yapan Cengiz, "Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen bizi seçti. Duruştur bu" dedi. 



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