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Henry: "Garip, futboldan konuşuyorduk şimdi antrenör olduk"

Monaco'nun yeni teknik patronu Henry, eski takım arkadaşları Zıdane ve Deschamps hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Henry: 'Garip, futboldan konuşuyorduk şimdi antrenör olduk'
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18 Ekim 2018 16:57
Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun çiçeği burnunda teknik direktörü Henry, eski takım arkadaşları Zidane ve Deschamps hakkında konuştu.

Zinedine Zidane'a dair hayranlık duyduğunu ifade eden Henry, "Onun kadar başarılı olmak harika olurdu" dedi.

Zidane ve Deschamps'a büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Her ikisine de büyük hayranlık duyuyorum. Bunun neden olduğunu açıklamama gerek yok, herkes ne yaptıklarını biliyor." dedi.

Dechamps ve Zidane ile daha önce futbol hakkında konuştuklarını, şimdiyse antrenörlük ile ilgili konuştuklarını ifade eden Henry, bunu garip karşıladığını da ifade etti.

Herkesin kendi fikri olduğun ve oyuna farklı pencerelerden baktıklarını ifade eden Fransız teknik adam, "Bir oyun hakkında konuştuğumuzda, bunun taktiksel yönü hakkında tartışıyoruz. Herkesin kendi fikri ve kendi çalışma biçimleri var." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.

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