Henry: 'Garip, futboldan konuşuyorduk şimdi antrenör olduk'

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun çiçeği burnunda teknik direktörü Henry, eski takım arkadaşlarıvehakkında konuştu.Zinedine Zidane'a dair hayranlık duyduğunu ifade eden Henry,dedi.Zidane ve Deschamps'a büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı,dedi.Dechamps ve Zidane ile daha önce futbol hakkında konuştuklarını, şimdiyse antrenörlük ile ilgili konuştuklarını ifade eden Henry, bunu garip karşıladığını da ifade etti.Herkesin kendi fikri olduğun ve oyuna farklı pencerelerden baktıklarını ifade eden Fransız teknik adam,dedi ve konuşmasını sonlandırdı.