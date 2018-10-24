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Henry, Devler Ligi'nde ilk maçında kayıp yaşadı

Clu Brugge ile Thierry Henry'nin teknik direktörlüğüne geldiği Monaco, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Henry, Devler Ligi'nde ilk maçında kayıp yaşadı
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24 Ekim 2018 21:49
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Club Brugge ile Monaco karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Monaco 32. dakikada Sylla'nın golüyle öne geçerken, Club Brugge'ün beraberlik sayısı 39. dakikada Wesley'den geldi.

Karşılaşmanın 2. yarısında etkili olan taraf Club Brugge olurken, Monaco defansını geçemedi. Thierry Henry, böylece Monaco'nun başındaki 2. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Öte yandan Monaco'da Jovetic, 12. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Diop'a bıraktı.

Bu sonucun ardından ilk 2 maçında Dortmund ve Atletico Madrid'e mağlup olan iki takım da gruplarındaki ilk puanını aldı.

Grubun 4. haftasında Monaco evinde Club Brugge'ü konuk edecek.

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