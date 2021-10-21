Henry, Carragher'a karşı çıktı: 'Salah'tan daha iyileri var'

Arsenal efsanesi Thierry Henry, katıldığı televizyon programında Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah hakkında konuştu.



Henry, Mısırlı yıldız için 'şu anda dünyanın en iyisi' ifadelerini kullanan Liverpool'un efsanesi Carragher'ın sözleriyle fikir ayrılığına düştü.



19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Muhammed Salah'ın 2 golle katkı verdiği Liverpool ile Atletico Madrid arasında 3-2'lik skorla sonuçlanan maçın ardından konuşan Jamie Carragher'ın, Salah için 'dünyanın en iyisi' ifadelerini kullanması, ikili arasındaki tartışmaları alevlendirdi.



"Henüz en iyisi değil!"



CBS Sport'a konuşan Henry, "Muhammed Salah bu sezon Liverpool için şu ana kadar ilgi çeken bir formdaydı, ancak henüz dünyanın en iyi oyuncusu değil." dedi.



"Lewandowski ve Benzema ondan daha iyi"



Bunun yanında, Salah'ın dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda "Henüz değil" yanıtını verdi ve ekledi, "Şu anda Salah'ın attığı goller çok iyi ama Lewandowski ve Benzema'yı nasıl unutabilirsin? Onların ulusal düzeyde sergiledikleri performansları nasıl unutabilirsin? Salah'ın hedefleri anlamsız, şu anda milli takımda acı çekiyor. Onu beğeniyorum ama dünyanın en iyisi değil. Premier Lig'deki performansı ile en iyisi mi olduğunu düşünüyorsunuz? Benzema'yı ve oyun stilini Salah'ın yerine tercih etmiyor musunuz? ifadelerini kullandı.



Milli Takımda Yetersiz



Muhammed Salah, kaptanlığını yaptığı Mısır Milli Takımında oynadıkları son iki karşılaşmada gol şansı bulamadı. Ancak Mısır, bu maçları sırasıyla 1-0 ve 3-0'lık skorla kazandı.



Buna karşılık Benzema ve Lewandowski'nin performansları göz doldurdu. Benzema milli takımda çıktığı UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki maçında iki gol kaydetti. Lewandowski de Bayern Münih formasıyla çıktığı sekiz maçta dokuz gol kaydetti ancak Polonya'nın son iki Dünya Kupası eleme maçında sırasıyla San Marino ve Arnavutluk'a karşı 5-0 ve 1-0'lık galibiyetlerde gol şansı bulamadı.









İLGİLİ VİDEO