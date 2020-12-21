Henrique: 'Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum'

Kayserispor futbolcuları Pedro Henrique ve İlhan Parlak, VAR nedeniyle iptal edilen iki golleri için tepki gösterdi.



Maçta iki golü de sayılmayan Pedro Henrique; "İki golüm iptal oldu. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama ilk golde faul yoktu. Bunu hakeme de söyledim. İkinci golü bilmiyorum." açıklamasında bulundu.



İlhan Parlak ise maçla ilgili; "Artık ciddi anlamda canımız yanmaya başladı." dedi.



