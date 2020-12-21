Henrique: "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum"

Kayserisporlu oyuncular Pedro Henrique ve İlhan Parlak, Antalyaspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Henrique: 'Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum'
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21 Aralık 2020 21:49
Kayserispor futbolcuları Pedro Henrique ve İlhan Parlak, VAR nedeniyle iptal edilen iki golleri için tepki gösterdi.

Maçta iki golü de sayılmayan Pedro Henrique; "İki golüm iptal oldu. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama ilk golde faul yoktu. Bunu hakeme de söyledim. İkinci golü bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

İlhan Parlak ise maçla ilgili; "Artık ciddi anlamda canımız yanmaya başladı." dedi.



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