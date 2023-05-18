2023 NBA Draftı'nda 2 numaradan seçilmesi beklenen Scoot Henderson, 1 numaradan seçilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.



NBA Draft Lotaryası'nda 1. sıradan seçme hakkını kazanan San Antonio Spurs'ün, tercihini yüksek ihtimalle Fransız yıldız adayı Victor Wembanyama'dan yana kullanması bekleniyor.



Bununla birlikte 2023 draft sınıfının bir diğer üst düzey oyuncusu Henderson, Sports Illustrated'dan Kevin Sweeney'ye yaptığı açıklamada 1. sıra için kendi adının da dikkate alınması gerektiğini belirtti:



"Kesinlikle. 1 numaradan seçilme ihtimalim olduğunu düşünüyorum ve her rekabetçi kişinin yapması gerektiği gibi kendime de inanıyorum. 1 numaradan seçilmeyi ve San Antonio'da bir hayran kitlesi oluşturmayı isterim."



19 yaşındaki oyuncu, bu sezon NBA G-League Ignite formasıyla yerel ve uluslararası maçlarda 17.6 sayı, 5.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarla oynamıştı.



Wembanyama'nın Spurs tarafından seçilmesi durumunda, Henderson ilk beş sıradan seçme hakkı olan diğer takımlar Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets veya Detroit Pistons tarafından tercih edilebilir.



