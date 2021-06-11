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Henderson: "Klopp bana gülen surat emojisi yolladı"

İngiltere Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Jordan Henderson, Almanya maçı hakkında konuştu.

Henderson: 'Klopp bana gülen surat emojisi yolladı'
İngiltere Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Jordan Henderson, Almanya ile oynayacakları EURO 2020 Son 16 Turu maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Jordan Henderson, Liverpool'da teknik direktörlüğünü yapan Alman Jürgen Klopp'un Almanya'nın Macaristan ile 2-2 berabere kalarak İngiltere'ye rakip olmasının ardından mesaj attığını açıkladı.

31 yaşındaki İngiliz futbolcu "Almanya'nın Macaristan maçı biter bitmez Jürgen Klopp, bana gülen surat emojisi gönderdi." ifadelerini kullandı.

Jordan Henderson, Klopp'un İngiliz futboluna katkı sağladığını söylerken; "İnanılmaz bir karizmasız var. Tarafsız birçok insan bile Klopp'e hayran. Premier Lig'de ve İngiliz futbolunda önemli bir rol oynadı." dedi.

İngiliz futbolcu ayrıca "Genç bir takımız ve bu bizim işimize yarayabilir. Çıkacağız ve maçın keyfini yaşayacağız. Korkmadan oynayacağız. Almanya'ya saygı duyuyoruz. Hala en iyi oyunculara sahip bir takım, bu yüzden bizim için zor olacak. Toni Kroos gibi ona zaman ve alan verirseniz çok fazla sorun yaratabilecek oyunculara sahipler." açıklamasını yaptı.

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