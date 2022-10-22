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Henderson: "Harry'i suçlayamayız

Jordan Henderson, Fransa'ya kaybettikleri çeyrek final maçıyla ilgili konuştu.

Henderson: 'Harry'i suçlayamayız
İngiltere'nin deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Fransa'ya kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Henderson maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek penaltıyı kaçıran Harry Kane'i suçlamanın yersiz olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Kelimelere dökmek zor. İkinci golü yedikten sonra hayal kırıklığına uğradık, beraberlik golünü bulmak için çok çabaladık. Bu kadar çok çabaladıktan sonra kaybetmek acı veriyor"

"Harry'i suçlayamayız, ilk penaltıyı attı, ikincisini kaçırdı. Dünya çapında bir forvet oyuncusu o ve bu konuda eleştiremem. Turnuvada olduğumuz süre boyunca hep iyi oynadık ve karşılığını aldık, bugün kaybettik"

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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