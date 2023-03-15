2023 NBA Draftı'nın tahmini lotarya seçimi olan G League yıldızı Scoot Henderson'ın, 2022-23 sezonunun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.



Henderson'ın takımı Ignite'ın mevcut sıralamasıyla G League playofflarına katılma ihtimalinin çok düşük olduğu ve sezonun bitmesine beş maç kala, temsilcilerinin Draft öncesinde geleceğin yıldız adayının yeteneklerini yeterli seviyede gösterdiğine inandığı söylendi.



Henderson bu yıl Ignite formasıyla 19 maçta oynadı ve %42.9 şut isabetiyle 16.5 sayı, 6.5 asist, 5.4 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.





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