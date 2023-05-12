Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 09:52

Hemşireler günü ne zaman 2023? Hemşireler günü mesajları

Hemşireler günü ne zaman 2023? Hemşireler günü mesajları tekrar gündemde... Hemşireler gününe sayılı günler kala Hemşireler Günü ne zaman, hangi gün gibi soruları gündeme geldi. Pandeminin en önemli kahramanlarından olan hemşirelerin değeri pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldı. Peki Hemşireler Günü ne zaman? İşte 2023 Hemşireler Günü tarihi, anlamı ve önemi...

Hemşireler günü ne zaman 2023? Hemşireler günü mesajları
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Dünya Hemşireler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs ayında kutlanacak. Koronavirüs pandemisinde sevdiklerinden uzak kalıp büyük bir fedakarlıkla çalışan hemşireleri onurlandırmak için kutlanan "Hemşireler Günü ne zaman, hangi gün?" gibi sorular merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin tüm bu soruların yanıtı...
2023 HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs 2023 günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.

Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.


Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHİ ANLAM ve ÖNEMİ?

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını "Hemşireler Günü" ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak Hemşireler Günü kutlanmaya başlanmış olur.

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