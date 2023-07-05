Hemşire maaşı 2023: Temmuz Hemşire maaşı ne kadar olacak?

Hemşire maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Hemşire maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gardiyan 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Hemşire maaşı kaç TL yapılacak?Hemşire maaşları Ocak ayında zamlandı. Öncelikle 2022 Temmuz'da 11,828 TL olan üniversite mezunu hemşire (Lisans - 5/1) maaşı, 2023 Ocak ayında artış oranının değişmesi sonucunda 15,611 TL oldu.TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıkladı. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu.Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."