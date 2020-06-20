Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi)

Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalma ihtiyacı olanların en çok başvurduğu arama yöntemlerinden biri olarak göze çarpıyor. Gerek işe gitmek için veya ertesi gün önemli bir işi dolayısı ile bir an önce uyumak isteyenler hemen uyumak için ne yapmalı bilgisine başvuruyor. Haklı olarak hemen uyumak isteyen vatandaşlar aralarında yaptığı konuşmalarda birbirlerine sorular soruyor ve hemen uyumak için ne yapmalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İşte hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmam gerekiyor, hemen uyumak için yapılması gerekenler aramalarını karşılayacak derlemelerimiz...

20 Haziran 2020 03:26
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uyumak konusunda rahat uyumak için dua, uyumak için masallar veya benzeri şekilde bir an önce uykuya dalmak isteyenler aramalarını yapıyor. Bunun sebebi hemen uyumak isteyenler kendilerini bir an önce ertesi güne hazırlamak için hemen uykuya dalmak istiyor. Çabuk uyuma tekniklerinin de olduğu bilgileri derlediğimizde yatağınıza yattığınızda en çok dikkat çeken, yastığınıza başınızı koyduğunuzda veya öncesinde hemen uyumak için ne yapmalı sorunuza karşılık gelecek bilgiler bulunuyor.
Uyumak insan bedeninin en temel ihtiyaçlarından birisi ve hemen uyumak için ne yapmalı sorusu sorulabilecek en doğal soru. Rüya görmek kadar normal bir durum olan hemen uyumak için ne yapmalı bilgisi konusunda çeşitli teknikler ve araştırmalar yer alıyor. Bunlardan bazılarını sizlere uyumak için ne yapmalı başlığı altında sunuyoruz...

HEMEN UYUMAK İÇİN NE YAPMALI, HEMEN UYUMA TEKNİKLERİ

Hemen uyumak için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler arasında 4-7-8 tekniği, koyun sayma tekniği, yatmadan önce şeker yememek, ayak mesajı gibi yöntemler bulunmaktadır.

Bu yöntemler hemen uyumak için ne yapmalı sorusuna karşılık gelebilir. Yatağınıza rahat yatmanız ve yatmadan önce sıcak duş almak da hemen uykuya dalmak için önemli olabilir. Önemli bilgilerden birisi de uyumak için geliştirilen tekniklerden uzun süre sayı saymaktır. Sayıları sayarken uykuya dalmanız muhtemeldir.

HEMEN UYUMAK İÇİN NE YAPMALI YOUTUBE VİDEO

HEMEN UYUMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER

Koyunları tersten saymak

Normalde koyun sayarken 1'de başlamak yerine bu kes tersten sayın. Hemen uyumak için etkili olduğu söylenen yöntemlerden birisi de 3'er 3'er veya 7'şer 7'şer saymayı deneyin. Günlük hayatta çok fazla kez saymadığınız şekilde sayarak beyninizi biraz daha zorlarsanız uyukuya dalma süreniz kısalacaktır.

Sıcak duş almak

Uykuya hızlı bir şekilde dalmak için etkili yöntemlerden birisi de sıcak duş almaktır. Bu şekilde kaslarınız gevşeyeceği için uzmanlar uykuya dalmanın daha hızlı olacağını savunmanaktadır.

Ayak parmaklarına masaj

Ayaklarımız vücudumuzun her bölgesine giden damarları tabanında tutmaktadır. Hemen uykuya dalmak için gerekli yöntemlerden birinin de ayaklarınıza doğru bir masaj yaparak hızlıca uyuyabileceğiniz yönündedir.



4-7-8 tekniği yapılabilir

Hemen uykuya dalmak için bu tekniği deneyebilirsiniz. En hızlı şekilde uykuya dalmak için önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın.

Diğer Haberler

Çabuk uyuma yöntemleri, nasıl çabuk uyunur? Gündem

Çabuk uyuma yöntemleri, nasıl çabuk uyunur?
En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi)
Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi)
Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (20 Haziran Cumartesi)
En yakın noter, noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En yakın noter, noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi)
En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (20 Haziran Cumartesi)
Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi)
Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor? (20 Haziran Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
2

Hidayet Türkoğlu: "Koronavirüs bizi Avrupa şampiyonluğundan etti"
3

İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu
4

İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor
5

Eskrimciler günleri "iple" çekiyor
6

Türkiye Karate Federasyonundan sınav tarihleriyle ilgili açıklama
7

Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı
8

Karneler e-okuldan erişime açıldı
9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
10

SON DAKİKA: 81 ilde sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri
yukarı ok