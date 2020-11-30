Hemen EBA Uygulaması indir, EBA CANLI DERS uygulaması giriş sayfası ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması EBA TV indirmek için adımları takip edein. Böylelikle EBA TV üzerinden akıllı telefonunuz sayesinde yararlanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; CANLI DERS için de uygulama üzerinden yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor. EBA'ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.EBA ağı üzerinden hizmet verecek uygulama, öğrencile ve öğretmenlere uzaktan erişim ile etkileşimli bir ders fırsatı sunuyor. 13 Nisan pazartesi günü LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12. sınıflar EBA portalı üzerinden canlı sınıf uygulamalarına ulaşabilecekler. Yayınlanan eğitim videolarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.EBA'nın internet sitesinde; EBA uygulaması canlı ders Okul yöneticiniz tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA uygulama canlı ders EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz. Bakan Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet EBA uygulaması canlı ders kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."