Hem yetenekli hem centilmen: Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hem yetenekli hem centilmen: Emirhan İlkhan
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10 Ocak 2022 11:31
Emirhan İlkhan
Emirhan İlkhan
Beşiktaş
Süper Kupa'daki futboluyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, ilk kez ligde forma giydi. Emirhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu. Aynı zamanda centilmenliği ile de dikkat çekti. Karşılaşmanın 39. dakikasında Emirhan ile Gökhan Gönül'ün mücadelesi sonrası hakem Beşiktaş lehine taç kararı verdi. Genç oyuncu, hakeme "Top benden çıktı hocam" diyerek kararın değişmesini sağladı. Hakem Alper Ulusoy ve Gökhan'ın tebrik ettiği oyuncuyu Rize tribünleri de alkışladı.

'İYİ OYNAMAK YETMİYOR'

Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor karşısında hem kendisinin hem de takımın elinden geleni yaptığını belirtirken, "Maalesef çok boş iki gol yedik. Bizim hatamız, çok üzgünüz" dedi. Emirhan, performansı ve attığı golün hatırlatılması üzerine de "İyi oynamak yetmiyor, önemli olan kazanmak" ifadelerini kullandı.  

 
 


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