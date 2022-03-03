Hem Trabzonspor şahlandı, hem de Avcı!

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı idaresinde ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.



Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



BÜYÜK ETKİ ETTİ



Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un başarısındaki en büyük paylardan biri hiç kuşku yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'ya ait. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımı 17. sırada devralan Avcı, takımı şaha kaldırdı.



EN İYİ DÖNEMİNDE



Avcı, bu sezon 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puan topladı. Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek ortalamayı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.





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