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Hem temsilci hem de hakemler! Fatih Terim raporlarda...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in müsabaka sonrasındaki sözleri hem temsilci hem hakem raporlarında yer aldı

Kaynak: Sporx.com
Hem temsilci hem de hakemler! Fatih Terim raporlarda...
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03 Kasım 2018 11:53
SPORX ÖZEL: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe müsabaka sonrası hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarına yönelttiği ifadelerin temsilci raporlarında tam olarak yer alması tecrübeli teknik adamı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Fatih Terim'in gol öncesi yanlış olan taç atışı isyanıyla başlayarak üstlerine kadar uzanan sözleri hakem Fırat Aydınus, 4. hakem Özgür Yankaya ve müsabaka temsilcisi raporlarında yer aldı

Pazartesi günü bu raporların incelenmesinin ardından Fatih Terim'in ifadelerinin hakaret veya sportmenliğe aykırılık kapsamında olup olmaması ile ilgili karar verilecek. Çıkan sonuca göre sevk işlemi yapacak

HASAN ŞAŞ DA RAPORLARDA

Bu arada müsabaka sonrası Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile kulüp görevlilerin de temsilci raporlarında yer aldığı öğrenildi.



TERİM'İN AYDINUS'A SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek taç pozisyonu için itirazda bulundu. Aydınus'a "Üç sahada var, 5 tane yukarıda var bir taç pozisyonunu göremiyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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