Hem minderde hem çayırda adından söz ettiriyor

Kariyerinde büyükler kategorisinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, minderden sonra çayırda da adından söz ettiriyor.



Avrupa şampiyonalarında erkekler serbest stil 92 kiloda üst üste 3 kez (2022, 2023, 2024) altın madalya kazanan Feyzullah, geçen yıl Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olarak kürsü gördü.



Milli güreşçi, Ankara'da ilki yapılan Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan olmayı başardı. "Hem minderin hem de çayırın yükselen yıldızı" olan 26 yaşındaki milli sporcu, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyayla 2025'e de iyi başladı.



Keçören Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağız. Dördüncü kez Avrupa şampiyonu olmak ve devamında Kırkpınar kemerini kuşanmak istiyorum." dedi.



Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna da bu sene ulaşmak istediğini vurgulayan milli güreşçi, "Benim aslında tüm yaş gruplarında toplam 6 Avrupa şampiyonluğum var. Yıldızlar, gençler, U23 ve üç kez büyükler. Ama dünyada bronz madalyalarım var. İnşallah, şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyayı alıp, o kemeri de kuşanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kırkpınar kemeri çocukluk hayali



Feyzullah, yağlı güreşte örnek aldığı ustalarla güreşmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ustalarımız çok tecrübeli. Orhan (Okulu), Ali (Gürbüz) ağabey, İsmail Balaban gibi rakipleri izleyerek büyüdük. Onlarla mücadele etmek benim için ayrıca gurur oluyor. Hepsiyle mücadele ettim. Hepsine karşı galibiyetim, mağlubiyetim var. Tam istediğim seviyede olmadı ama ciddi anlamda öz güven kazandım. Saydığım isimlerin hepsine karşı bir galibiyet kazanma fırsatım oldu. Elmalı'da kürsünün bir basamağına çıkabildim. Yarı finalde kaşım açıldığı için devam edemedim. İnşallah, 2025 yılında yağlı güreşte de hedeflerim katlanarak devam edecek. Benim altyapım yağlı güreş. Kırkpınar kemerini çocukluk aşkım olarak adlandırıyorum. Çocukluk aşkımı almak için elimden geleni yapacağım."



Minder ve yağlı güreşi birbirinden ayıramayacağını söyleyen Feyzullah, "İkisinin yeri de çok ayrı. Minder olarak zaten apayrı sorumluluklarımız var. Çünkü şanlı bayrağımızı, Türk milletini temsil ediyoruz. Yağlı güreş de ülkemizde çok sevilen bir spor. Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yaşlı amcalarımız, dedelerimiz bizi ağlayarak karşılıyor. Bu denli karşılığı olan spor. Yani çocuklarım gibi diyorlar ya öyle. Yağlı güreş ve minderi hiçbir şekilde ayırt edemem. Ama minderin orada yaşattığı duygular, milli manevi duygular bambaşka." şeklinde görüş belirtti.



Milli sporcu, Türkiye Güreş Federasyonundaki yeni yapılanmayla ilgili soru üzerine ise "Yeni bir federasyon başkanımız var. Çok güçlü bir federasyonumuz var. (Taha Akgül) Sahada nasıl güçlüyse, başkanlık anlamında da o derece güçlü. Onun gücü, inşallah bize de güç verecek. Minderde biz de ekstra bir öz güvenle mücadele edeceğiz." diye konuştu.



