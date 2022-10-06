REKABETTE GERİDE KALDI

547 GÜN OLDU

ISMAEL NEDEN 11'DE ŞANS VERMİYOR?

REKOR KIRARAK GİTMİŞTİ

Beşiktaş'a bu sezon başında geri dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda ilk 11 yarışında geride kaldı. Golcü futbolcu, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in üçüncü tercihi durumunda.Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile yaşadığı rekabette bekleneni şu an için veremeyen Cenk Tosun, bu sezon 69 dakika süre alabildi.Tosun, tam 547 gündür fileleri de havalandıramıyor. Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı kaydetmişti.Geçen sezon 3 maçta forma giyen bu sezon ise 7 maçta şans bulsa da fazla süre alamayan Cenk Tosun, sonradan oyuna girdiği maçlarda da 15 dakikadan fazla oynayamadı.Beşiktaş kariyerinde 153 maçta 67 gol atarken 14 de asist yapan Cenk Tosun, performansını yukarıya taşımanın yollarını arıyor. Teknik direktör Valerien Ismael ise oyuncunun performansını yükseltmesi halinde forma vermeyi düşünüyor.Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olmuş ve Süper Lig rekoru kırmıştı.