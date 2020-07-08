Süper Lig'in 31.hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.
Alanyaspor ile Galatasaray arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 79 olarak hesaplanıyor.
Futbolcular açısından oldukça zorlu bir mücadele yaşanacak.
Alanyaspor ile Galatasaray arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 79 olarak hesaplanıyor.
Futbolcular açısından oldukça zorlu bir mücadele yaşanacak.