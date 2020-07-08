Hem Alanyaspor, hem Galatasaray 'nefes' alamayacak!

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın oynanacağı saatlerde, hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 79 olarak hesaplanıyor. Futbolcular açısından oldukça zorlu bir gece yaşanacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Hem Alanyaspor, hem Galatasaray 'nefes' alamayacak!
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08 Temmuz 2020 10:39
Süper Lig'in 31.hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Alanyaspor ile Galatasaray arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 79 olarak hesaplanıyor.

Futbolcular açısından oldukça zorlu bir mücadele yaşanacak.



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