Helsinki'nin Fenerbahçe başvurusuna ret: Seyircisiz!

Helsinki Kulübü CEO'su Aki Riihilahti, Fenerbahçe ile oynayacakları iki maçın tarihlerini değiştirmek için girişimde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Helsinki'nin Fenerbahçe başvurusuna ret: Seyircisiz!
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13 Ağustos 2021 18:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi olan Finlandiya temsilcisi Helsinki, eşleşmesinin netleşmesinin ardından flaş bir hamle yaptı.

Helsinki Kulübü CEO'su Aki Riihilahti, Finlandiya'da 20 Ağustos'ta başlayacak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iki maçın tarihini değiştirmek istediklerini söyledi.

19 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ilk maçı Finlandiya'ya almak istediklerini söyleyen Riihilahti, "Fenerbahçe ve UEFA ile görüşme yaptık ancak maalesef tarihleri değiştirmek mümkün olmadı. Bizim için aslında büyük bir kayıp bu" dedi.

26 Ağustos'ta oynanacak maçı seyircisiz gerçekleştirmek zorunda kalacak olan Helsinki kulübü, bilet gelirlerinden mahrum kalacak.

Fenerbahçe ile Helsinki arasındaki eşleşmede ilk maç 19 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş ise 26 Ağustos'ta Helsinki'de oynanacak.


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