Helsen: 'Fiziksel olarak sonuncusunuz'

TFF, ağustos başında yapılan hakem seminerine dünyaca ünlü UEFA Fitness Direktörü Prof. Dr. Werner Helsen'i getirdi. Helsen'in önderliğindeki heyet, hakemlere FIFA atletik testi uyguladı. Tüm hakemlerin vücut ölçümleri de yapıldı.



Ayrıca; sahaya kurulan ekranlar vasıtasıyla UEFA tarafından yeni uygulanan modern saha çalışması olan, yoğun fiziksel aktivite sonrası karar verme çalışmaları da yapıldı.Testi geçemeyen hakemler eylül ayında bir kez daha piste çıkarak testi geçmeye çalışacak.



"FİZİKSEL OLARAK SONUNCUSUNUZ"



Hakemlerin fiziksel durumundan hiç memnun kalmayan ünlü spor adamı, seminerde hakemlere bir konuşma yaptı. Helsen'in hakemlere yaptığı konuşmada, "UEFA'ya bağlı ülkeler arasında fiziksel olarak en sonuncusunuz" ifadelerini kullanması ise seminere damga vurdu.



Ayrıca sezon başında Riva'da hakem ve yardımcılar için bir koşu düzenlendi. Başarı oranı beklentilerin altında kaldı. Koşuların 17.00'de yapılması da başarı oranının düşmesinde etken olarak gösterildi. Eylül ayında testi geçemeyen hakemler bir kez daha piste çıkacak.



FAUL ORTALAMASI 24.7



2020'de 38 fiziksel gelişim antrenörü ile yollar ayrıldı. Bu yaşanan gelişme sonrası hakemlerin fiziksel kontrolü iyi bir şekilde yapılamadı. Ayrıca son yapılan testlerde A klasman hakemlerin fiziksel olarak Süper Lig hakemlerinden daha iyi olduğu da ortaya çıktı.



A klasmanların Süper Lig hedefi olması bu sonuçlarda en büyük etken oldu. Son dönemde spor otoriteleri, hakemlerin fiziksel olarak yetersiz oldukları için maçı durdurduklarını dile getiriyor. Süper Lig'in ilk üç haftasında maç başına yapılan faul ortalaması 24.7. İngiltere'de ise bu sayı 22.3.



