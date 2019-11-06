HellRaisers yenilenen kadrosunu açıkladı

HellRaisers kadrosunda neredeyse tamamen değişikliğe gitti. Kirill "ANGE1" Karasiow ve Igor " crush " Shevchenko ay başında takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ardından Litvanyalı oyuncu Žygimantas " nukkye " Chmieliauskas , takımda ana dilin Rusça olması nedeniyle serbest kalmak istediğini açıklamıştı. Bu ayrılıklardan en dikkat çekici olanı ise, 2014 yılından beri HellRaisers için oynayan ANGE1 oldu.



Bahsedilen üç oyuncu ayrılıktan sonra, takımda kalan iki oyuncu da yedeğe çekilmişti. Vadim " Flarich " Karetin ve van " AiyvaN " Semenets takımda kalan oyuncular olmuştu. Ancak değişim sonrası yalnızca Letonyalı Flarich takımda kaldı.



Flarich'in katılması ile birlikte Ukraynalı organizasyonun yeni beşlisi şu şekilde olacak: Nikolaj " kalinka " Rysakov , eski Vega Squadron AWPeri Dmitriy " jR " Chervak , 21 yaşındaki Rus oyuncu Nikita " JIaYm " Panyushkin ve Dmitriy " ProbLeM " Martinov . jlaymö HellRaisers ekibi bugün başlayacak olan ve Temmuz'a kadar devam edecek olan ESEA MDL Sezon 34'te yer alacak. Organizasyonun eski kadrosu geçtiğimiz sezonda 5-6 aralığında yer almıştı.



Kulüp CEO'su Alex " Magician " Slabukhin konu hakkında şu sözleri kullandı:



"Sonunda HellRaisers'ın yeni beşlisin duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Takıma sadık kaldığınız ve bize inandığınız için teşekkürler. Yeni listenin zirveye çıkacağından eminim ve hepiniz gurur duyacaksınız.



Yakında bu listenin nasıl oluşturulduğundan, hangi oyuncuları denediğimizden ve gelecekte ne bekleyeceğimizden bahsederek başka bir video yapacağım. "



Major turnuvalarda yarışan ve korkulan bir ekip olan HellRaisers'ın bu değişikliği hakkında bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Ismi çok bilinmeyen oyunculardan oluşan bu yeni kadronun neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.



Kaynak: 5Mid



