HellRaisers EPICENTER'da çeyrek finalde!

EPICENTER 2018 Wild Card Qualifier'da Swole Patrol ve Virtus.pro karşısında aldığı galibiyetler sonucu HellRaisers, eleme aşamasından gruplara kalan ilk takım olmuştu. HellRaisers'ın arkasından ise Virtus.pro'yu mağlup eden Swole Patrol, grup aşaması için son bileti kapmıştı.



Daha sonrasında HellRaisers, A grubu açılış maçında Aleksandr " s1mple" Kostyliev'li Natus Vincere ile karşı karşıya geldi. İlk harita Train'de 16-10 ile Natus Vincere galip gelirken, woxic'in adeta şov yaptığı ikinci harita Overpass ise 16-11 ile HellRaisers galibiyeti ile sona erdi.



Son harita Dust2'de ise CT tarafında başladığı ilk yarıyı 12-3 önde kapatan Natus Vincere, 16-3 ile galip gelerek seride durumu 2-1'e getirdi ve upper bracket şansını elde etti.



Kaybeden HellRaisers ise eleme maçında Finlandiya ekibi ENCE ile karşılaştı. Kazananın çeyrek finale yükseleceği, kaybedenin ise Moskova'ya veda edeceği karşılaşmada 2-1 ile galip gelen tarf HellRaisers oldu. İlk harita Overpass'te 16-13 ile Kirill "ANGE1" Karasiow ve ekibi galip gelirken, Train'de ise Aleksi "allu" Jalli önderliğindeki ENCE 16-10 ile durumu 1-1'e getirdi.



Son harita Mirage'de ise CT tarafında ezici bir oyun sergileyen HellRaisers, ilk yarıyı 11-4 üstünlükle kapatmayı bildi. İkinci yarıda da rakibin geri dönüşüne izin vermeyen ekip, 16-7 ile galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. 3 haritada toplamda 71-46'lık skoru ile göz dolduran woxic, 1.33'lük rating değerleriyle puan tablosunda zirvede yer aldı.



