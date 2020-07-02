Hellpoint 30 Temmuz'da yayınlanacak

Cradle Games ve yayıncı tinyBuild , Hellpoint'in 30 Temmuz'da yayınlanacağını açıkladı .

Hellpoint, Merge adında devasa bir kuantum felaketinin ardından kurulan bilimkurgu Dark Souls'tan ilham alan bir aksiyon RPG oyunu.

Hellpoint'te oyuncular, sahipsiz bir uzay istasyonunda ruh yaratan bir yolculuğa çıkacaklar. Oyuncular ayrıca gizli bir kuantum felaketine yol açan bükülmüş olay serilerini anlayacaklar.

Oyuncular silah ve özel beceriler yapabilir, taktik ve refleksleri kullanarak düşmanlarını yenebilir. Ayrıca, her köşede ölümden kaçınmayı öğrenecekler.

Eşsiz bir ortamda Dark Souls benzeri oyun deneyimi : Irid Novo'nun sahipsiz uzay istasyonunu keşfedin ve sıkı ve affetmeyen bir savaş sistemi ile tuhaf düşmanlarla yüzleşin.

: Irid Novo'nun sahipsiz uzay istasyonunu keşfedin ve sıkı ve affetmeyen bir savaş sistemi ile tuhaf düşmanlarla yüzleşin. Gizli uzay hikayesi : Bilimi ve fantaziyi harmanlayan yoğun atmosferik karanlık bilimkurgu ayarı, cevap aramanızı sağlayacaktır.

: Bilimi ve fantaziyi harmanlayan yoğun atmosferik karanlık bilimkurgu ayarı, cevap aramanızı sağlayacaktır. Dinamik Dünya : Quantic System, bir zindan ustası gibi davranır, her öldüğünüzde oyun dünyasını hafifçe dönüştürür ve istasyon kara delik etrafında dönerken olayları tetikler.

: Quantic System, bir zindan ustası gibi davranır, her öldüğünüzde oyun dünyasını hafifçe dönüştürür ve istasyon kara delik etrafında dönerken olayları tetikler. Jump-in co-op ve PvP çok oyunculu : Bir arkadaşınızdan bir kanepe co-op oturumuna katılmak için Başlat'a basmasını isteyin veya çevrimiçi yardım isteyin. Hellpoint, paylaşılan ganimet damlalarıyla dolu, kesintisiz bir işbirliği hikayesi sunuyor.

Hellpoint Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Epic Games Store ve GOG'da yayınlanacak.



Kaynak: turkmmo.com