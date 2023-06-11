Hellas Verona, Serie A'da kaldı

İtalya Serie A play-out maçında Leonardo Semplici'nin ekibi Spezia ile Marco Zaffaroni'nin yönetimindeki Hellas Verona karşı karşıya geldi.



MAPEI Stadyumu'nda oynanan maçı Hellas Verona 3-1 kazanırken golleri 5. dakikada Davide Faraoni, 26 ve 38. dakikalarda ise Cyril Ngonge kaydetti. Verona'da Davide Faraoni 68. dakikada kırmızı kart gördü.



Spezia'da ise tek golü 15. dakikada Ethan Ampadu kaydederken M'Bala N'Zola 70 dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Hellas Verona, Serie A'da kalmayı başarırken Spezia, Serie B'ye düşmüş oldu.





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