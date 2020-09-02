Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti
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02 Eylül 2020 17:21
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'i kadrosuna kattı.

Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin'i kiralamıştı.

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