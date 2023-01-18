Helikopter kazasında gazi olan binbaşı, okçulukta ay yıldızlı formayı giymek istiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter kazasında gazi olan Binbaşı Alptekin Köprülü, doktorların tavsiyesiyle başladığı okçulukta, milli formayla Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.



Bingöl'den 4 Mart 2021'de kalkan askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu kazada 2 asker yaralandı.



Yaralanan askerlerden Binbaşı Alptekin Köprülü, Ankara'da uzun bir tedavi süreci geçirdi. Fizik tedavisi sırasında doktorların yönlendirmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Engelliler Spor Kulübü'nde okçulukla tanışan Köprülü, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'na katıldı.



- "Bu benim ilk yarışma heyecanım"



Binbaşı Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukla 10 ay önce tanıştığını söyledi.



Hedefinin milli formayla paralimpik oyunlarında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Köprülü, "Yaklaşık 2 yıl önce helikopter kazasında gazi oldum. Yaklaşık bir yıl süren fizik tedavinin ardından hastanedeyken okçulukla tanıştım. Okçuluğa başlayalı 10 ay oldu. Bu benim ilk yarışma heyecanım. Milli takıma seçilip bayrağımızı dalgalandırırsam ne mutlu bana, tek hedefim bu." diye konuştu.



Yoğun bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Köprülü, "İlk başta sedyede yatalaktık, kalkamıyordum. Yoğun bir fizik tedaviden sonra bu duruma geldim. Doktorlarım da omurilikteki kaymalardan dolayı okçuluğu önerdi. Disklerin düzelmesi için o da bir vesile oldu. Şu an sıkıntısız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Baba kız okçuluğa devam ediyoruz"



Kendisinin ardından 13 yaşındaki kızının da okçuluğa başladığını aktaran Köprülü, şunları kaydetti:



"Engelli arkadaşlarımız hayatı bırakmasınlar, bir şekilde tutunsunlar. Okçuluk bunun için güzel bir spor. Evliyim, iki çocuğum var. Kızım da 13 yaşında, o da okçuluğa başladı. Baba kız okçuluğa devam ediyoruz."



Samsun'da devam eden 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, 20 Ocak'ta sona erecek. Organizasyonda yer alan sporculardan başarılı olanlar, milli takıma seçilecek.





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