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Helikopter kazası Gökhan İnler'i de yıktı

İngiltere Premier Ligi'nin şampiyon ekiplerinden Leicester City Kulübü'nün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın korkunç helikopter kazası Gökhan İnler'i de üzdü

Kaynak: DHA
Helikopter kazası Gökhan İnler'i de yıktı
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28 Ekim 2018 10:46
İngiltere Premier Ligi'nin şampiyon ekiplerinden Leicester City Kulübü'nün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın korkunç helikopter kazası Gökhan İnler'i derinden yaraladı.

King Power Stadyumu'ndan ayrılırken kulüp otoparkına düşen helikopterde bulunan Vichai Srivaddhanaprabha'nın sağlık durumu tehlikesini korurken, Gökhan İnler hem eski takım arkadaşlarını hem de Başkan Vichai'nin yakınlarını arayarak üzüntüsünü dile getirdi, hem de sağlık durumu hakkında iyi haber beklediğini belirtti.

Şampiyonluk yaşadığı kulüplerden biri olan Leicester City camiasının üzüntüsünü paylaştığını ve dualarının Başkan Vichai ile birlikte olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda; "Kulübe çok emeği oldu. Hem kulübe hem şehre çok faydası dokundu. Leicester Kulübü'nü efsane yapan adam. Öyle iyi ve güler yüzlü ki anlatılamaz. Gece boyunca hiç uyumadım, sayın Vichai'nin hep güler yüzü var aklımda. İnşallah iyi haberler alırız. Leicester'a tarihi başarı kazandıran bu adamı kaybetmek O'nu tanıyan herkesi şüphesiz çok derin sarsar" dedi.

Gökhan İnler son olarak, "Diren MR Vichai, Leicester City daha nice şampiyonluklar bekliyor" ifadelerini kullandı.



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