  •  
    Bir iddia gerçek oluyor! Barcelona da resmen...
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı bu tokat için tebrik etti
  •  
    Jailson'un derbi sözleri; "Adeta boğazlandım..."
  •  
    Rekor, Uğur Meleke'nin şampiyonlukta tahmini
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Hekimoğlu Trabzon, seriyi 6'ya çıkardı

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Kaynak: AA
Hekimoğlu Trabzon, seriyi 6'ya çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 16:38
TFF 2. Lig'de 11. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması yarın saat 13.30'da Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak.

Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup 

Kahramanmaraşspor-Sivas Beledi

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup 

Artvin Hopaspor-Erbaaspor: 0-0

Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-3

Körfezspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-2

Nazilli Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-4

Kozan Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Tire 1922-Gebzespor: 2-2

Nevşehir Belediyespor-Silivrispor: 3-0

2. Grup 

Van Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Elaziz Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-0

Kemerspor 2003-Ofspor: 1-2

Karşıyaka-Pazarspor: 1-0

Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor: 2-2

Alibeyköyspor-Osmaniyespor: 1-1

Düzcespor-Adıyaman 1954: 2-2

Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 2-1

3. Grup

Fatsa Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 3-1

1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Cizrespor-Kocaelispor: 0-0

Bayburt İl Özel İdare-Diyarbekirspor: 3-1

Gölcükspor-Turgutluspor: 0-1

Muğlaspor-Payasspor: 2-0

Ankara Adliyespor-Bucaspor: 0-1

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1

Çorum Belediyespor-Bağcılarspor: 4-1

yespor: 1-0

Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 4-0

Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3

Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Tuzlaspor-Kırklarelispor: 4-0

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: 0-2

Darıca Gençlerbirliği-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Fatih Karagümrük-Pendikspor: 4-1

Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 1-1

Gümüşhanespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Manisaspor-İnegölspor: 0-2

UTAŞ Uşakspor-Gaziantepspor: 3-0

Sarıyer-Kastamonuspor 1966: 0-0

Keçiörengücü-Bayrampaşa: 2-1

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 2-0

Niğde Anadolu-Yılport Samsunspor: 0-1

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için