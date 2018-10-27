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Hekimoğlu Trabzon, liderliğe devam etti

Ligde 1, 2 ve 3. Gruplardaki 10. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Kaynak: AA
Hekimoğlu Trabzon, liderliğe devam etti
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27 Ekim 2018 16:40
TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. Gruplarındaki 10. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 3. Grup'taki Bucaspor-Karacabey Belediyespor maçı saat 19.00'da başlayacak.

TFF 3. Lig'in 10. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Hekimoğlu Trabzon-Erzin Belediyespor: 1-0

Batman Petrolspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Silivrispor-Tire 1922: 0-1

Gebzespor-Kozan Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 1-1

Erbaaspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Şile Yıldızspor-Körfezspor: 2-0

2. Grup

Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-1

Osmaniyespor-Kemerspor 2003: 4-0

Ofspor-Karşıyaka: 2-0

Yeni Orduspor-Adıyaman 1954: 0-1

Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Kızılcabölükspor-Alibeyköyspor: 4-1

Altındağ Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Düzcespor: 1-0

3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor: 1-0

Payasspor-Ankara Adliyespor: 1-0

Diyarbekirspor-Kocaelispor: 3-0

Bağcılarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-1

Serik Belediyespor-Çorum Belediyespor: 1-0

Halide Edip Adıvarspor-1461 Trabzon: 1-1

Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Gölcükspor-Cizrespor: 0-0

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