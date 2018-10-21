Hekimoğlu Trabzon durdurulamıyor!

TFF 3. Lig'de 9. hafta, 21 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı.
Ligde 1. ve 2. Grup'ta birer maç dışında karşılaşmalar tamamlanırken, 3. Grup'ta müsabakalar iki maç dışında sona erdi.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Batman Petrolspor: 2-1
Erzin Belediyespor-Şile Yıldızspor: 0-0
Artvin Hopaspor-Gebzespor: 5-1
Kozan Belediyespor-Silivrispor: 0-0
Körfezspor-Erbaaspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
2. Grup:
Düzcespor-Yeni Orduspor: 1-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Ofspor: 0-0
Elaziz Belediyespor-Pazarspor: 2-0
Adıyaman 1954-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2
Alibeyköyspor-Altındağ Belediyespor: 1-3
Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-3
Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1
Esenler Erokspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
3. Grup:
Bayburt İl Özel İdare-Serik Belediyespor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Gölcükspor: 2-0
1461 Trabzon-Turgutluspor: 2-1
Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-0
Çorum Belediyespor-Bucaspor: 4-1
Karacabey Belediyespor-Payasspor: 2-0
Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-0
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Ligde 1. ve 2. Grup'ta birer maç dışında karşılaşmalar tamamlanırken, 3. Grup'ta müsabakalar iki maç dışında sona erdi.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Batman Petrolspor: 2-1
Erzin Belediyespor-Şile Yıldızspor: 0-0
Artvin Hopaspor-Gebzespor: 5-1
Kozan Belediyespor-Silivrispor: 0-0
Körfezspor-Erbaaspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
2. Grup:
Düzcespor-Yeni Orduspor: 1-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Ofspor: 0-0
Elaziz Belediyespor-Pazarspor: 2-0
Adıyaman 1954-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2
Alibeyköyspor-Altındağ Belediyespor: 1-3
Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-3
Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1
Esenler Erokspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
3. Grup:
Bayburt İl Özel İdare-Serik Belediyespor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Gölcükspor: 2-0
1461 Trabzon-Turgutluspor: 2-1
Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-0
Çorum Belediyespor-Bucaspor: 4-1
Karacabey Belediyespor-Payasspor: 2-0
Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-0
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