Hekimoğlu, Tokat Belediye'ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hekimoğlu, Tokat Belediye'ye set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2022 18:22
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Bu arada maçtan önce Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Eber Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 19-25

Süre: 86 dakika (29, 31, 26)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ