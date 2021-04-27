Hekimoğlu Kanal D 47. bölüm izle yeni bölüm kesintisiz tek parça canlı yayın HD full

Yeni bölüm Hekimoğlu 47. bölüm izle diyerek yapılan araştırmalardan sonra vatandaşlar diziyi izlemek için ekran başına geçmiş durumda. Son bölüm Hekimoğlu aradan geçen zamandan sonra yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Hekimoğlu karakterinin maceralarının anlatıldığı Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı günü yeni bölümü yayınlanacak. Hekimoğlu yeni bölüm Kanal D, Hekimoğlu Kanal D 47. bölüm, Hekimoğlu 47. bölüm izle detayları haberimizde. Kanal D sevilen dizisi Hekimoğlu Mart Salı günü yeni bölümü ekranlara geliyor ve sevenleriyle buluşuyor.

27 Nisan 2021 10:51
Hekimoğlu Kanal D 47. bölüm izle yeni bölüm kesintisiz tek parça canlı yayın HD full
Hekimoğlu 47. bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarında 27 Nisan 2021 Salı günü ekranlara geliyor. Yapılan açıklamada Hekimoğlu'nın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu 47. bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak ekranlara dönüyor. Hekimoğlu 47. bölüm izle Kanal D televizyonunda yayınlandı.

Yeni bölüm Hekimoğlu 47. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon ekranlarının en heyecan verici dizilerinden biri olan dizinin başrolünden Timuçin Esen oynuyor.
Hekimoğlu 47. bölüm izle 27 Nisan Salı günü saat 20:00'de Kanal D'de full izle yayınlanıyor.

HEKİMOĞLU 47. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN


HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı bir karateci olan üniversite öğrencisi Merve Yaldız, antrenman esnasında önce öksürmeye başlar ardından da hiçbir darbe almamasına rağmen ağzından kan gelir. Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu'nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır. Bir de üstüne Merve'nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE



HEKİMOĞLU HİKAYESİ, HEKİMOĞLU DİZİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.



Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara...

HEKİMOĞLU TÜM OYUNCULAR

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)
Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)
Okan Yalabık (Orhan Yavuz),
Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)
Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)
Damla Colbay (Zeynep Can)



HEKİMOĞLU 47. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni bölüm yayın tarihi ve saati: Hekimoğlu 47. bölüm 27 Nisan 2021 Salı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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