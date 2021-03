Hekimoğlu 41. bölüm Kanal D izle tek parça kesintisiz full

HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM İZLE KANAL D İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





HEKİMOĞLU FULL SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA











HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni bölüm yayın tarihi ve saati: Hekimoğlu 41. bölüm 16 Mart 2021 Salı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Hekimoğlu 41. bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarında 16 Mart 2021 Salı günü ekranlara geliyor. Yapılan açıklamada Hekimoğlu'nın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu 41. bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak ekranlara dönüyor. Hekimoğlu 41. bölüm izle Kanal D televizyonunda yayınlandı. Yeni bölüm Hekimoğlu 41. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon ekranlarının en heyecan verici dizilerinden biri olan dizinin başrolünden Timuçin Esen oynuyor.Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.Ateş'in herkesten sakladığı sırrı ortaya çıkar ve ekip tedirgin olur. Ateş'in hastalığı nedir? Hekimoğlu'nun içine düştüğü zor durumda ekibi ve sevdikleri ona yardımcı olabilecek mi?Efe Erdem, savant sendromu olan tanınmış genç bir piyanisttir. Verdiği bir konser sırasında, beklenmedik bir kas spazmı yaşar ve hastaneye kaldırılır. Çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel engelli hale gelen ancak bununla birlikte müzikal bir deha geliştiren Efe, Hekimoğlu'nun hemen dikkatini çeker. Hekimoğlu'nun duruma el atmasıyla basit gibi gözüken vaka karmaşık bir hal alacaktır.Öte yandan Zeynep, bulduğu bir uçak bileti rezervasyonu sayesinde Hekimoğlu'nun Ankara'ya gideceğini öğrenir. Bu sıra dışı seyahatin sebebini öğrenmeyi kafaya takan Zeynep, Emre'yi de peşinden sürükler. Başta Hekimoğlu'nun yeni bir işe başvurduğundan şüphelenseler de, İpek ve Orhan'ın da işin içine girmesiyle ortada düşündüklerinden çok daha ciddi bir durum olduğunu anlarlar. Tüm belirtiler, Hekimoğlu'nun beyin kanseri olduğu yönündedir.Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara...Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)Okan Yalabık (Orhan Yavuz),Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)Damla Colbay (Zeynep Can)