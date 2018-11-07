Hein Vanhaezebrouck: ''Fenerbahçe'ye çok gol atamayız''

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak'te teknik direktör, basın toplantısı düzenledi.Zor bir deplasmana çıkacaklarını belirten Hein Vanhaezebrouck, Fenerbahçe maçı öncesi şu sözleri kullandı;Yapabileceğimiz tek şey, önümüzdeki 3 maçı kazanmak. Fenerbahçe'ye karşı burada 3 puan almak çok zor. Bizim için çok zor bir deplasman. Önce bu maçı oynayalım, sonra şansımız var mı diye bakarız.Hata yapmaya devam etme düşüncemiz yok. Futbolu iyi biliyorum. Biz burada bir sürpriz yapsak ilk defa sürpriz yapmış olmayız. Kimse Liverpool'un yenileceğini de beklemiyordu sonuçta. Herkese hediye vermeyi bırakmamız lazım. Burada 3-4 gol atarız diye düşünmemek lazım. 0-0'da kalırsak iyi olur. Bir gol atsak o da mümkün. Öyle çok gol atamayız. Burada onu yapmak çok zor.Brugge, Monaco'yu deplasmanda 4-0 yendi ama biz başkalarına bakmıyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Brugge için sevindim, Belçika'ya puan getirdi. Katsayı düşerse o zaman Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma şansını kaybederiz.