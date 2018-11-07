Hein Vanhaezebrouck: ''Fenerbahçe'ye çok gol atamayız''

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Anderlecht'te teknik direktör Hein Vanhaezebrouck, basın toplantısı düzenledi.
Zor bir deplasmana çıkacaklarını belirten Hein Vanhaezebrouck, Fenerbahçe maçı öncesi şu sözleri kullandı;
''3 PUAN ALMAK ÇOK ZOR''
Yapabileceğimiz tek şey, önümüzdeki 3 maçı kazanmak. Fenerbahçe'ye karşı burada 3 puan almak çok zor. Bizim için çok zor bir deplasman. Önce bu maçı oynayalım, sonra şansımız var mı diye bakarız.
''3-4 GOL ATARIZ DİYEMEM''
Hata yapmaya devam etme düşüncemiz yok. Futbolu iyi biliyorum. Biz burada bir sürpriz yapsak ilk defa sürpriz yapmış olmayız. Kimse Liverpool'un yenileceğini de beklemiyordu sonuçta. Herkese hediye vermeyi bırakmamız lazım. Burada 3-4 gol atarız diye düşünmemek lazım. 0-0'da kalırsak iyi olur. Bir gol atsak o da mümkün. Öyle çok gol atamayız. Burada onu yapmak çok zor.
''BRUGGE İÇİN SEVİNDİM AMA...''
Brugge, Monaco'yu deplasmanda 4-0 yendi ama biz başkalarına bakmıyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Brugge için sevindim, Belçika'ya puan getirdi. Katsayı düşerse o zaman Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma şansını kaybederiz.
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Zor bir deplasmana çıkacaklarını belirten Hein Vanhaezebrouck, Fenerbahçe maçı öncesi şu sözleri kullandı;
''3 PUAN ALMAK ÇOK ZOR''
Yapabileceğimiz tek şey, önümüzdeki 3 maçı kazanmak. Fenerbahçe'ye karşı burada 3 puan almak çok zor. Bizim için çok zor bir deplasman. Önce bu maçı oynayalım, sonra şansımız var mı diye bakarız.
''3-4 GOL ATARIZ DİYEMEM''
Hata yapmaya devam etme düşüncemiz yok. Futbolu iyi biliyorum. Biz burada bir sürpriz yapsak ilk defa sürpriz yapmış olmayız. Kimse Liverpool'un yenileceğini de beklemiyordu sonuçta. Herkese hediye vermeyi bırakmamız lazım. Burada 3-4 gol atarız diye düşünmemek lazım. 0-0'da kalırsak iyi olur. Bir gol atsak o da mümkün. Öyle çok gol atamayız. Burada onu yapmak çok zor.
''BRUGGE İÇİN SEVİNDİM AMA...''
Brugge, Monaco'yu deplasmanda 4-0 yendi ama biz başkalarına bakmıyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Brugge için sevindim, Belçika'ya puan getirdi. Katsayı düşerse o zaman Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma şansını kaybederiz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın