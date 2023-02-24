Heiko Vogel: "İmkansızı başardık"

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel, Trabzonspor'u eledikleri karşılaşmanın ardından imkansızı başardıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Heiko Vogel: 'İmkansızı başardık'
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24 Şubat 2023 02:05
Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Vogel ise çok heyecanlı bir maç oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Ben de bittim, takımımız da bitti. Gurur duydum takımımla. Takım, bütün bireyler maçtaki oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptı. İmkansızı başardık gibi oldu. Trabzonspor iyi oynayan takım, onlara karşı kazandık. Elimizdeki imkanlarla 2 gol attık."

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