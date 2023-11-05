Bundesliga'nın 10 hafta maçında Heidenheim ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Voith Arena'da oynanan maçı Heidenheim 2-0 kazandı.
Heidenheim'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Jan Schöppner ve 90+4'te Tim Kleindienst attı.
Konuk ekip Stuttgart'ta Silas, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Heidenheim puanını 10'a yükseltti. Stuttgart ise 21 puanda kaldı.
Heidenheim önümüzdeki lig haftasında zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Heidenheim'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Jan Schöppner ve 90+4'te Tim Kleindienst attı.
Konuk ekip Stuttgart'ta Silas, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Heidenheim puanını 10'a yükseltti. Stuttgart ise 21 puanda kaldı.
Heidenheim önümüzdeki lig haftasında zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.