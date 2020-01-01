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Hehir: "Jordan, Kobe'de kendisinden bir şey görmüştü"

"The Last Dance" belgeselinin yönetmeni Jason Hehir, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "Kobe Bryant'ta kendisinden bir şey gördüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
"The Last Dance" belgeselinin yönetmeni Jason Hehir, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "Kobe Bryant'ta kendisinden bir şey gördüğünü" söyledi.

Hehir, Reddit'te NBA hayranlarıyla 'The Last Dance' belgeselini yapımını bitirmek için karşılaştığı tüm engelleri ve Jordan'dan öğrendiği tüm hikayeleri hakkında, küçük bir soru-cevap oturumu gerçekleştirdi.

Bir kullanıcı, genç oyuncuların soruları ile uğraşmak istemeyen MJ'in, Kobe Bryant'ın akıl hocası olma kararı vermesiyle, değişen durumun ne olduğunu sordu.

Reddit'teki bu soru ve cevap, şu şekildeydi:

S: Başlangıçta Jordan'ın, Kobe'nin kendisini sorularla rahatsız etmesini sevmediğinden bahsetmiştin. Onu yeniden düşünmeye ve Kobe için akıl hocası olmaya iten kırılma noktası neydi?

C: "Belirli bir an olduğundan emin değilim. Michael'ın Kobe'de, kendisinden bir şey gördüğünü biliyorum. Bence Kobe'in azimine, hararetine ve çalışma etiğine hayran kalmıştı. Yaklaşımları çok benzer. Kobe ile geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım ve vefatı hala benim için bir şok."


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