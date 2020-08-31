"Hedefimiz Galatasaray ile evimizde oynamaktı"

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Fuzuli Mammadov, Galatasaray eşleşmesini yorumladı.

'Hedefimiz Galatasaray ile evimizde oynamaktı'
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31 Ağustos 2020 17:22
Neftçi Bakü Teknik Direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı elemek istediklerini belirten 42 yaşındaki teknik adam, "Kura öncesinde de söylemiştim, hangi takımla eşleşeceğimizin önemi yoktu çünkü hepsi güçlü takımlardı. Bizim asıl hedefimiz evimizde oynamaktı ve bu gerçekleşti. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Onlara saygı duyuyoruz ama bizim de hedefimiz tur atlamak. Maça, kazanmak için çıkacağız." dedi.

Galatasaray ile Neftçi Bakü, 17 Eylül tarihinde karşılaşacak.

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