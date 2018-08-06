Hector Cuper, Özbekistan'a imza attı!

milli takımın başına geçen Arjantinli teknik adam'i basına tanıttı.Taşkent'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, sözleşmesinin 3+1 yıllık olduğunu belirterek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı olunması durumunda bu anlaşmanın yine uzatılabileceğini vurguladı.Cuper, Özbekistan Milli Takımı'nın hedeflerinin kendisini bu ülkede çalışmak için motive ettiğini kaydederek, Özbekistan'ın Dünya Kupası finallerine katılması için elinde geleni yapacağını belirtti.Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov da Cuper'in çok deneyimli bir teknik adam olduğunu aktararak, Arjantinli çalıştırıcı ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını ifade etti.Daha önce Mallorca, Valencia, Inter, Real Betis, Parma, Racing Santander gibi Avrupa takımlarının yanı sıra Türkiye'de Orduspor'u çalıştıran 62 yaşındaki Cuper, Gürcistan ve Mısır milli takımlarında da görev almıştı. Arjantinli teknik adam, 2015'te göreve başladığı Mısır'ı 28 yıl sonra Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşımıştı.