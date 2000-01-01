Heat'in, Robinson üzerinden oynadığı kumar tutmuş!

Miami Heat yöneticisi Chet Kammerer, Duncan Robinson'ı almalarının arkasındaki gizli planı açıkladı.



Lige giren çaylakların çoğunun aksine, Robinson dört yıl boyunca üniversitede oynamıştı. Michigan Üniversitesi'nde üç yıl geçiren Robinson, 2018'de NBA Draftı'na girmiş, fakat hiçbir takım tarafından seçilmemişti.



Kammerer, Heat'in Robinson'ı elde etmek için yaptığı dahi hamleleri, Sun Sentinal'e açıkladı. Ona göre Heat, kendisinin Draft edilmemesine izin vererek ve bir ikinci tur Draft hakkını harcamayarak, bir tür kumar oynamıştı:



"Onu bilerek getirmemiştik... Portsmouth'a davet edilmemişti. Chicago'ya gitmemişti. Çok az antrenman yapmıştı. Onu gördüğümde, 'Beyler, size söyleyeyim, bu adam Draft bittikten sonra kalırsa, yaz ligi takımımızda olmalı.' demiştim. 'Takım sahibimizden onu almak için 2 milyon dolar isteyeyim.' diye düşünmüyordum.



Çünkü onun tamamen gözlerden uzak kaldığını düşünüyordum. Onun menajeri ile temas halindeydim. Ona zaten 'Draft edilmezse, onu istiyoruz' demiştik."



