Heat'in iki yardımcı koçuna, NBA takımlarından ilgi

Birkaç NBA takımının, başantrenörlük pozisyonlarındaki boşluk için Miami Heat'in iki asistan koçuyla ilgilendikleri bildirildi.



Heat, sezonu 2020 playoff'larında beklenmedik bir maratonla bitirmiş ve tarihinde altıncı kez, NBA Finalleri'nde yer almıştı.



Sonuç olarak, başantrenör Eric Spoelstra'nın iki yardımcı antrenörü, birçok başantrenörlük görevinin mevcut olduğu ligde, vitrinin daha ön safhalarında yer alan isimler arasına girmiş oldular.



Miami Heat Beat'e göre özellikle Dan Craig, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers için, başantrenör adayı olarak görülüyor.



Chris Quinn'in de, bir süre önce eski başantrenör Nate McMillan ile yollarını ayırmış olan Indiana Pacers'tan ilgi gördüğü, söylenenler arasında yer alıyor.



