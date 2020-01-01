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Heat'in hedefinde, Matthews ve Millsap var!

Miami Heat'in, gözüne Milwaukee Bucks guardı Wesley Matthews ve Denver Nuggets forveti Paul Millsap'i kestirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, gözüne Milwaukee Bucks guardı Wesley Matthews ve Denver Nuggets forveti Paul Millsap'i kestirdiği bildirildi.

Five Reasons Sports Network'ün bildirdiğine göre Heat, orta seviye istisnasını (mid-level exception) iki veteran arasında bölmek istiyor.

Orta seviye istisna, maaş kapasitesini geçmiş olan NBA takımlarının diğer kulüplerden minimum maaşın üzerindeki serbest oyuncularla sözleşme imzalaması için en yaygın yol olarak biliniyor.

14 yıllık bir veteran olan Millsap, bir savunma oyuncusu olduğundan ötürü, Heat ekibi için büyük bir katkı olabilir.

Matthews ise, NBA'de on yıldan fazla zaman geçirmiş olan bir '3 and D' oyuncusu. Önceki sezon, Bucks'ın bir üyesi olarak playoffların ikinci turunda Heat'e karşı oynamıştı.


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