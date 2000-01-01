"Heat'in, Giannis için şansını deneyeceğini, NBA'de bilmeyen yok" iddiası!

NBA'den bir kaynak, Miami Heat'in bir sonraki "süpertakıma" sahip olacağını ve "Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu kovalamayı umduklarını, NBA'de herkesin bildiğini" söyledi.



2019-20 sezonuna girerken kimsenin Heat için yüksek beklentileri yoktu. Jimmy Butler ile anlaşılmasına rağmen, Miami'yi Doğu Konferansı'nda yüksek noktalarda rekabet edecek bir takım olarak görmeyi bekleyen kişi sayısı fazla değildi.



Ancak Heat, tüm sezon boyunca ligin en iyi takımları arasında yer aldı ve şu anda NBA playofflarında oldukça değerli bir rakip olduğunu kanıtlıyor.



Ligden bir kaynağa göre South Beach, Greek Freak'in de dahil olabileceği yeni bir "süpertakımın" merkezi olabilir.



Michael Scotto, Basketball News'dan Alex Kennedy'ye konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bir sonraki süpertakımı oluşturacak takım, Miami Heat. Pat Riley, LeBron James ve Chris Bosh'ı South Beach'te Dwyane Wade'e katılmaya ikna ettiğinde, önemli bir maaş boşluğuyla neler yapabileceğini göstermişti. Miami'nin önümüzdeki yaz MVP Giannis Antetokounmpo'yu kovalamayı umduğu, ligde herkesin bildiği bir durum. Miami, Victor Oladipo için de potansiyel bir hedef yeri. All-Star Jimmy Butler'ı, kendini kanıtlanmış bir oyuncu çekirdeğiyle, Miami'de yaşamanın getirdiği lüks yaşam tarzıyla ve harcanacak bir ton para ile birleştirdiğinizde, kim bir toplantı için Riley ile masada oturmak istemez ki? "



"ŞANSLARINI DENEYECEKLER"



Scotto böyle düşünen tek kişi değildi. Nekias Duncan da şunları söyledi:



"İlk tahminim Miami Heat. Jimmy Butler ve Bam Adebayo gibi zaten iki yıldızları var. En az bir maksimum kontratlık boşlukları var, ancak salgının gelecekte maaş sınırına etkisinden halen emin değiliz. Yine de Heat'in yıldızları, ilgi çekici genç yetenekleri, harika bir koçu, güçlü bir ön ofisi ve şansını denemek için harika bir konumu var. Giannis Antetokounmpo için şanslarını deneyecekler. Ve bu başarısız olsa bile, hem Bradley Beal hem de Victor Oladipo ile adları geçiyor. Heat'in bu olasılıklardan hiçbirinde başarılı olamayacağına inanmak zor."



