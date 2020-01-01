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"Heat, yıldızlar için hedef yeri haline geldi!" iddiası

NBA yöneticilerinin, Miami Heat'in, ekibinden gelecekte ayrılmak isteyecek yıldızlar için en iyi yer olduğuna inandıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA yöneticilerinin, Miami Heat'in, ekibinden gelecekte ayrılmak isteyecek yıldızlar için en iyi yer olduğuna inandıkları bildirildi.

Heat, veteran oyuncular Jimmy Butler ve Goran Dragic ile beraber genç oyuncular Bam Adebayo ve Tyler Herro'un bulunduğu ilgi çekici çekirdeğiyle, bu sezon Doğu'yu 5. sırada bitirdikten sonra Finallere ulaşmıştı. Miami, bu başarıyı yakın gelecekte başka bir kadro geliştirmesine dönüştürebilir.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, konuyla ilgili bildiklerini şu şekilde aktardı:

"Ligdeki ön ofislerden yöneticiler, Heat'in bir sonraki yıldız için ligin en iyi hedef yeri haline geldiğine inanıyorlar. Belki serbest bir oyuncu olacak, belki de 2021'de takas arayacak sözleşmeli bir oyuncu olacak. Çünkü Heat, 2025, 2026 ve 2027'deki ilk tur draft haklarına ek olarak, takas edebileceği iyi genç oyunculara sahip.

Unutmayın ki, Miami, 10 yıl önce LeBron ve Bosh'u almak için draft haklarının hepsini vermişti. Houston, Indiana, Philadelphia, Washington veya başka bir takımın yol ayrımı ile karşı karşıya olacağı yıllarda, gelecekte neler olabileceğini kim bilebilir?"

Heat, 2021'de serbest bir oyuncuyla doğrudan sözleşme imzalamak için maaş boşluğu yaratabilir ya da genç yeteneklerinin bir kısmını bir takasta kullanabilir.

Heat'in Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Indiana Pacers yıldız Victor Oladipo ile ilgilendiği bildirilmişti. Oladipo, ölü sezon döneminde Miami'de yaşıyor.

2021 serbest oyuncu sınıfına ayrıca LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George, ayrıca Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve muhtemelen Anthony Davis de dahil olacak.


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